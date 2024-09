NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultra Clean von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Ultra Clean-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Ultra Clean-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Ultra Clean-Aktie 29,57 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Ultra Clean-Aktie investierten, hätten nun 3,382 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 16.09.2024 auf 33,76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 114,17 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 14,17 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Ultra Clean belief sich jüngst auf 1,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at