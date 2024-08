NASDAQ Composite Index-Wert Universal Display-Aktie: So viel Verlust hätte ein Universal Display-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Universal Display eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 08.08.2021 wurde die Universal Display-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Universal Display-Papier bei 209,15 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Universal Display-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,478 Universal Display-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 75,41 USD, da sich der Wert eines Universal Display-Anteils am 07.08.2024 auf 157,72 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -24,59 Prozent.

Universal Display wurde am Markt mit 7,93 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at