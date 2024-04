NASDAQ Composite Index-Wert Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Veeco Instruments von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Veeco Instruments-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 22,60 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Veeco Instruments-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 442,478 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 995,58 USD, da sich der Wert einer Veeco Instruments-Aktie am 24.04.2024 auf 33,89 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +49,96 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Veeco Instruments bezifferte sich zuletzt auf 1,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at