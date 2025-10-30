Veeco Instruments Aktie
WKN: 896007 / ISIN: US9224171002
|Lohnendes Veeco Instruments-Investment?
|
30.10.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Wert Veeco Instruments-Aktie: So viel hätte eine Investition in Veeco Instruments von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Veeco Instruments-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Veeco Instruments-Anteile bei 29,97 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Veeco Instruments-Aktie investiert, befänden sich nun 333,667 Veeco Instruments-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.10.2025 9 786,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29,33 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 9 786,45 USD, was einer negativen Performance von 2,14 Prozent entspricht.
Der Veeco Instruments-Wert an der Börse wurde auf 1,76 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!