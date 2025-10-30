NASDAQ Composite Index-Wert Veeco Instruments-Aktie: So viel hätte eine Investition in Veeco Instruments von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Veeco Instruments-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Veeco Instruments-Anteile bei 29,97 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Veeco Instruments-Aktie investiert, befänden sich nun 333,667 Veeco Instruments-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.10.2025 9 786,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29,33 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 9 786,45 USD, was einer negativen Performance von 2,14 Prozent entspricht.

Der Veeco Instruments-Wert an der Börse wurde auf 1,76 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at