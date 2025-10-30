NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte eine WD-40-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

WD-40 Aktie
Am 30.10.2015 wurde die WD-40-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 95,58 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die WD-40-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,046 WD-40-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 200,26 USD, da sich der Wert eines WD-40-Papiers am 29.10.2025 auf 191,41 USD belief. Das entspricht einem Plus von 100,26 Prozent.
Der Börsenwert von WD-40 belief sich jüngst auf 2,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
