NASDAQ Composite Index-Wert Werner Enterprises-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Werner Enterprises-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurde die Werner Enterprises-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Werner Enterprises-Anteile an diesem Tag 31,05 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Werner Enterprises-Aktie investierten, hätten nun 32,206 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Werner Enterprises-Papiere wären am 13.08.2024 1 188,08 USD wert, da der Schlussstand 36,89 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +18,81 Prozent.

Insgesamt war Werner Enterprises zuletzt 2,25 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at