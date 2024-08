NASDAQ-Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 nachmittags steigen

Der NASDAQ 100 macht am Dienstagnachmittag Gewinne.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,50 Prozent höher bei 19 614,36 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,338 Prozent auf 19 450,57 Punkte an der Kurstafel, nach 19 516,44 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 19 369,53 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19 617,92 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19 023,66 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, bei 18 808,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, einen Stand von 14 941,83 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 18,56 Prozent nach oben. Bei 20 690,97 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 249,19 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit JDcom (+ 3,12 Prozent auf 26,61 USD), Analog Devices (+ 2,80 Prozent auf 231,92 USD), QUALCOMM (+ 2,67 Prozent auf 174,02 USD), Align Technology (+ 2,49 Prozent auf 237,42 USD) und Starbucks (+ 2,26 Prozent auf 97,79 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Lucid (-4,34 Prozent auf 4,08 USD), Moderna (-3,55 Prozent auf 78,76 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-3,36 Prozent auf 96,64 USD), Super Micro Computer (-2,67 Prozent auf 547,50 USD) und Old Dominion Freight Line (-2,66 Prozent auf 193,82 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 24 512 802 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,088 Bio. Euro den größten Anteil.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ 100 hat die JDcom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Diamondback Energy-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,61 Prozent die höchste Dividendenrendite.

