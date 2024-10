NASDAQ-Handel: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Handelsstart steigen

Der NASDAQ Composite hält am Donnerstag an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der NASDAQ Composite steigt im NASDAQ-Handel um 16:02 Uhr um 0,68 Prozent auf 18 400,12 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,588 Prozent auf 18 384,15 Punkte an der Kurstafel, nach 18 276,65 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 18 332,75 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 400,56 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 0,305 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 24.09.2024, einen Stand von 18 074,52 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 24.07.2024, den Stand von 17 342,41 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 24.10.2023, bei 13 139,87 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 24,61 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Pegasystems (+ 11,13 Prozent auf 77,49 USD), Sangamo Therapeutics (+ 7,14 Prozent auf 1,65 USD), Align Technology (+ 7,06 Prozent auf 222,32 USD), Pool (+ 7,04 Prozent auf 375,36 USD) und Donegal Group A (+ 5,91 Prozent auf 15,40 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Textron (-6,07 Prozent auf 81,60 USD), Independent Bank (-5,36 Prozent auf 31,45 USD), Southside Bancshares (-4,56 Prozent auf 32,03 USD), Euronet Worldwide (-2,74 Prozent auf 96,37 USD) und Century Casinos (-2,72 Prozent auf 2,86 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 489 378 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,326 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,03 zu Buche schlagen. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

