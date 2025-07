NASDAQ-Handel NASDAQ 100 legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

Das machte das Börsenbarometer in New York zum Handelsende.

Am Dienstag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0,89 Prozent tiefer bei 22 478,14 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,373 Prozent auf 22 594,48 Punkte an der Kurstafel, nach 22 679,01 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 22 631,26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 22 388,09 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 21 340,99 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 01.04.2025, den Stand von 19 436,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.07.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 19 812,22 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 7,16 Prozent zu. Bei 22 721,50 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16 542,20 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Amgen (+ 4,05 Prozent auf 290,52 USD), Old Dominion Freight Line (+ 3,79 Prozent auf 168,45 USD), Starbucks (+ 3,59 Prozent auf 94,92 USD), Biogen (+ 3,57 Prozent auf 130,07 USD) und Paccar (+ 3,30 Prozent auf 98,20 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Microstrategy (-7,65 Prozent auf 373,30 USD), Axon Enterprise (-6,35 Prozent auf 775,38 USD), Tesla (-5,34 Prozent auf 300,71 USD), Constellation Energy (-4,60 Prozent auf 307,92 USD) und Warner Bros Discovery (-4,54 Prozent auf 10,94 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 47 155 117 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,273 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Die JDcom-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Mit 6,20 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

