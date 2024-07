NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 steigt zum Start

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den NASDAQ 100 auch am Montagmorgen aufwärts.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,47 Prozent stärker bei 20 426,47 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,342 Prozent stärker bei 20 401,02 Punkten, nach 20 331,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 20 458,90 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 381,58 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, einen Stand von 19 659,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2024, stand der NASDAQ 100 noch bei 17 706,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 15 565,60 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 23,47 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Tesla (+ 4,38 Prozent auf 259,11 USD), Zscaler (+ 2,13 Prozent auf 206,21 USD), Apple (+ 1,72 Prozent auf 234,50 USD), Intel (+ 1,48 Prozent auf 35,00 USD) und Automatic Data Processing (+ 1,45 Prozent auf 241,48 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Broadcom (-90,03 Prozent auf 169,54 USD), Lucid (-9,18 Prozent auf 3,86 USD), Enphase Energy (-6,80 Prozent auf 111,23 USD), JDcom (-3,96 Prozent auf 27,04 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (-3,71 Prozent auf 137,14 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 078 317 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,246 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 4,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

