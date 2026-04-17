NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Der NASDAQ Composite hält am fünften Tag der Woche an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 1,11 Prozent höher bei 24 369,71 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,976 Prozent höher bei 24 338,01 Punkten, nach 24 102,70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 24 286,47 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 380,74 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 6,65 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 17.03.2026, wies der NASDAQ Composite 22 479,53 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, stand der NASDAQ Composite bei 23 515,39 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, bei 16 286,45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4,88 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 24 380,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern verzeichnet.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Red Robin Gourmet Burgers (+ 10,82 Prozent auf 4,25 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,73 Prozent auf 160,45 USD), Innodata (+ 6,40 Prozent auf 46,20 USD), JetBlue Airways (+ 6,26 Prozent auf 5,86 USD) und Americas Car-Mart (+ 6,19 Prozent auf 12,52 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Century Aluminum (-11,60 Prozent auf 58,00 USD), Netflix (-10,21 Prozent auf 96,79 USD), Methanex (-7,90 Prozent auf 53,75 USD), Patterson-UTI Energy (-7,01 Prozent auf 9,68 USD) und AXT (-5,18 Prozent auf 77,54 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 574 580 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,103 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,06 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,93 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at