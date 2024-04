NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite legt zum Handelsende zu

Schlussendlich schloss der NASDAQ Composite nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 16 396,83 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,107 Prozent fester bei 16 397,05 Punkten, nach 16 379,46 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16 490,65 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16 327,89 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 01.03.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 16 274,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, einen Wert von 15 011,35 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 12 221,91 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 11,04 Prozent zu. Bei 16 538,86 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Ballard Power (+ 18,04 Prozent auf 4,45 CAD), Ultralife Batteries (+ 13,05 Prozent auf 9,96 USD), Landec (+ 9,04 Prozent auf 5,79 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 7,73 Prozent auf 4,04 USD) und AXT (+ 4,79 Prozent auf 4,81 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Enzon Pharmaceuticals (-17,20 Prozent auf 0,08 USD), Atrion (-11,81 Prozent auf 408,80 USD), AmeriServ Financial (-10,38 Prozent auf 2,33 USD), Sangamo Therapeutics (-9,34 Prozent auf 0,61 USD) und Computer Programs and Systems (-8,68 Prozent auf 8,42 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 044 628 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,898 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 14,20 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at