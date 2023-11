NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite liegt schlussendlich im Plus

Am Mittwoch tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 1,64 Prozent höher bei 13 061,47 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,279 Prozent auf 12 887,06 Punkte an der Kurstafel, nach 12 851,24 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 13 072,42 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 12 875,20 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 2,44 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, stand der NASDAQ Composite bei 13 219,32 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 01.08.2023, den Wert von 14 283,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.11.2022, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 10 890,85 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 25,75 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 14 446,55 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 265,04 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit TTM Technologies (+ 12,45 Prozent auf 12,92 USD), Garmin (+ 10,73 Prozent auf 113,53 USD), Dixie Group (+ 8,76 Prozent auf 0,58 USD), Blackbaud (+ 8,47 Prozent auf 70,94 USD) und Grupo Financiero Galicia (+ 6,60 Prozent auf 11,95 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil American Bio Medica (-96,00 Prozent auf 0,00 USD), Big 5 Sporting Goods (-22,52 Prozent auf 5,47 USD), Enzon Pharmaceuticals (-16,67 Prozent auf 0,13 USD), Ebix (-12,81 Prozent auf 5,31 USD) und Digi International (-7,07 Prozent auf 23,40 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15 707 712 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,521 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie mit 2,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die CRESUD-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 53,11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at