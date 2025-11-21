NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite liegt zum Handelsstart im Plus

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,42 Prozent höher bei 22 170,69 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,384 Prozent auf 22 162,83 Punkte an der Kurstafel, nach 22 078,05 Punkten am Vortag.

Bei 22 076,75 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 22 245,64 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ Composite bereits um 2,71 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22 953,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 21 100,31 Punkte. Vor einem Jahr, am 21.11.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 18 972,42 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 14,99 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 784,03 Punkten.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Sangamo Therapeutics (+ 12,36 Prozent auf 0,43 USD), ESCO Technologies (+ 7,02 Prozent auf 224,92 USD), Harvard Bioscience (+ 6,04 Prozent auf 0,60 USD), Intuit (+ 5,16 Prozent auf 670,36 USD) und Ross Stores (+ 3,91 Prozent auf 166,77 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Geospace Technologies (-15,45 Prozent auf 14,61 USD), inTest (-9,49 Prozent auf 6,58 USD), Donegal Group B (-8,96 Prozent auf 14,74 USD), Taylor Devices (-8,00 Prozent auf 44,74 USD) und AXT (-6,24 Prozent auf 8,86 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16 582 702 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,925 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,28 zu Buche schlagen. Mit 18,32 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at