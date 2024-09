NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite mit grünem Vorzeichen

Für den NASDAQ Composite geht es am Donnerstagmittag aufwärts.

Um 18:00 Uhr geht es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 2,56 Prozent nach oben auf 18 022,57 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 2,32 Prozent auf 17 980,89 Punkte an der Kurstafel, nach 17 573,30 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 18 078,20 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 909,75 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 2,55 Prozent. Vor einem Monat, am 19.08.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 17 876,77 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2024, einen Stand von 17 862,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.09.2023, lag der NASDAQ Composite bei 13 678,19 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 22,06 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 477,57 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit MicroStrategy (+ 11,43 Prozent auf 147,83 USD), Sangamo Therapeutics (+ 9,89 Prozent auf 0,92 USD), Landec (+ 9,62 Prozent auf 5,70 USD), SIGA Technologies (+ 7,28 Prozent auf 8,55 USD) und FreightCar America (+ 5,99 Prozent auf 10,44 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Americas Car-Mart (-13,75 Prozent auf 43,09 USD), Sify (-9,19 Prozent auf 0,37 USD), BankFinancial (-1,46 Prozent auf 11,51 USD), Visa (-1,37 Prozent auf 284,54 USD) und Erie Indemnity (-1,31 Prozent auf 529,14 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 21 820 469 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,959 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Im NASDAQ Composite hat die Ebix-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

