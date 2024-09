NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite nachmittags im Plus

Am Donnerstag klettert der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ um 1,12 Prozent auf 17 590,61 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,106 Prozent fester bei 17 413,89 Punkten, nach 17 395,53 Punkten am Vortag.

Bei 17 597,51 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 338,32 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 4,48 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 12.08.2024, bei 16 780,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.06.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 17 608,44 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 12.09.2023, notierte der NASDAQ Composite bei 13 773,61 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 19,13 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 671,07 Punkten. 14 477,57 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit NetGear (+ 32,96 Prozent auf 21,18 USD), ADTRAN (+ 5,34 Prozent auf 4,77 EUR), 3D Systems (+ 5,25 Prozent auf 2,31 USD), JetBlue Airways (+ 5,13 Prozent auf 5,94 USD) und SIGA Technologies (+ 4,79 Prozent auf 7,87 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Cintas (-75,04 Prozent auf 204,59 USD), Dorel Industries (-7,09 Prozent auf 4,62 USD), Donegal Group B (-5,77 Prozent auf 12,91 USD), Sangamo Therapeutics (-3,51 Prozent auf 0,81 USD) und Net 1 Ueps Technologies (-3,01 Prozent auf 4,83 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 37 885 442 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,040 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Im NASDAQ Composite hat die Ebix-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 19,46 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Big 5 Sporting Goods-Aktie zu erwarten.

