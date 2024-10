NASDAQ-Handel NASDAQ Composite sackt zum Handelsstart ab

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,50 Prozent schwächer bei 18 223,48 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,097 Prozent höher bei 18 333,29 Punkten, nach 18 315,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 222,81 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 333,29 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 1,10 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 16.09.2024, einen Stand von 17 592,13 Punkten auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 16.07.2024, den Wert von 18 509,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2023, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 13 567,98 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 23,42 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AmeriServ Financial (+ 6,46 Prozent auf 2,80 USD), JB Hunt Transportation Services (+ 6,01 Prozent auf 185,14 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 3,85 Prozent auf 8,37 USD), Forward Air (+ 3,74 Prozent auf 37,68 USD) und Werner Enterprises (+ 3,53 Prozent auf 37,86 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen ASML (-5,28 Prozent auf 691,83 USD), Intel (-2,98 Prozent auf 21,99 USD), Synopsys (-2,94 Prozent auf 502,33 USD), SMC (-2,93 Prozent auf 417,40 USD) und Cumulus Media A (-2,33 Prozent auf 1,26 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 8 451 148 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,233 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 19,46 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

