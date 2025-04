Börse New York: NASDAQ 100 zum Handelsende im Plus

Am Dienstag zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Dienstag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 0,61 Prozent höher bei 19 544,95 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,573 Prozent auf 19 315,95 Punkte an der Kurstafel, nach 19 427,29 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 19 304,83 Punkte, das Tageshoch hingegen 19 582,77 Zähler.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, bei 19 281,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.01.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 21 411,46 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 29.04.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 17 782,72 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 6,82 Prozent nach. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 22 222,61 Punkten. Bei 16 542,20 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Cadence Design Systems (+ 5,77 Prozent auf 302,22 USD), Honeywell (+ 5,40 Prozent auf 211,49 USD), Fiserv (+ 4,08) Prozent auf 185,29 USD), Synopsys (+ 3,78 Prozent auf 460,77 USD) und Microstrategy (+ 3,30 Prozent auf 381,45 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil NXP Semiconductors (-6,94 Prozent auf 182,62 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-6,87 Prozent auf 568,91 USD), ON Semiconductor (-2,95 Prozent auf 38,86 USD), Microchip Technology (-2,32 Prozent auf 45,92 USD) und Micron Technology (-2,14 Prozent auf 76,88 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 33 103 949 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,771 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 hat die JDcom-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at