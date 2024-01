NASDAQ-Handel NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone

Zum Handelsschluss bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,18 Prozent tiefer bei 14 592,21 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,843 Prozent tiefer bei 14 641,47 Punkten, nach 14 765,94 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 14 577,44 Punkte, das Tageshoch hingegen 14 694,58 Zähler.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 1,89 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 14 305,03 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.10.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 13 059,47 Punkten auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 03.01.2023, bei 10 386,98 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Donegal Group B (+ 14,17 Prozent auf 15,15 USD), Evercel (+ 10,00 Prozent auf 1,10 USD), Comtech Telecommunications (+ 6,17 Prozent auf 8,61 USD), Corcept Therapeutics (+ 5,09 Prozent auf 25,39 USD) und Teva Pharmaceutical Industries (+ 2,62 Prozent auf 10,95 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Enzon Pharmaceuticals (-21,30 Prozent auf 0,09 USD), Ebix (-13,79 Prozent auf 1,50 USD), Cutera (-12,24 Prozent auf 2,94 USD), Lifetime Brands (-11,08 Prozent auf 6,50 USD) und Century Aluminum (-9,77 Prozent auf 10,76 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 16 158 029 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,731 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Alliance Resource Partners LP-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,31 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 41,73 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

