NASDAQ-Handel NASDAQ Composite schwächer

Am Donnerstag fällt der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ um 0,07 Prozent auf 14 959,47 Punkte zurück. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,343 Prozent auf 15 020,95 Punkte an der Kurstafel, nach 14 969,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 15 063,61 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 800,38 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ Composite bereits um 2,71 Prozent zu. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 11.12.2023, den Wert von 14 432,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.10.2023, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 13 659,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.01.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 10 931,67 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell EMCORE (+ 18,38 Prozent auf 0,54 USD), Ceragon Networks (+ 8,97 Prozent auf 2,55 USD), Evercel (+ 6,93 Prozent auf 1,08 USD), Lifetime Brands (+ 6,76 Prozent auf 7,82 USD) und Donegal Group B (+ 6,55 Prozent auf 15,30 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Richardson Electronics (-20,00 Prozent auf 10,00 USD), Cutera (-10,23 Prozent auf 4,30 USD), Cerus (-10,15 Prozent auf 1,82 USD), Trinity Biotech (-9,56 Prozent auf 0,45 USD) und Ebix (-8,71 Prozent auf 2,20 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 692 602 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 2,623 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist mit 4,51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die CRESUD-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 42,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at