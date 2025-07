Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite letztendlich auf grünem Terrain

Der NASDAQ Composite erhöhte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,25 Prozent auf 20 730,49 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,193 Prozent fester bei 20 717,81 Punkten, nach 20 677,80 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 20 507,06 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20 751,05 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,670 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 16.06.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19 701,21 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 16.04.2025, bei 16 307,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.07.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 18 509,34 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 7,52 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 20 836,04 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Red Robin Gourmet Burgers (+ 8,08 Prozent auf 6,29 USD), Microvision (+ 5,26 Prozent auf 1,40 USD), Cerus (+ 4,44 Prozent auf 1,41 USD), Ligand Pharmaceuticals (+ 4,29 Prozent auf 129,63 USD) und Cogent Communications (+ 4,06 Prozent auf 52,29 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Merit Medical Systems (-10,31 Prozent auf 83,95 USD), ASML (-8,33 Prozent auf 754,45 USD), Baiducom (-7,48 Prozent auf 86,32 USD), ADTRAN (-4,72 Prozent auf 7,47 EUR) und ANSYS (-4,69 Prozent auf 374,30 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 37 906 227 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,582 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Im NASDAQ Composite hat die Integra LifeSciences-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at