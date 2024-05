NASDAQ-Handel NASDAQ Composite schwächer

Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,37 Prozent tiefer bei 16 769,81 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,038 Prozent auf 16 839,02 Punkte an der Kurstafel, nach 16 832,62 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 16 855,27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 16 763,31 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 0,406 Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 15 451,31 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 22.02.2024, bei 16 041,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2023, lag der NASDAQ Composite bei 12 720,78 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 13,57 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 855,27 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 477,57 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Enzon Pharmaceuticals (+ 44,74 Prozent auf 0,14 USD), Sify (+ 14,06 Prozent auf 1,46 USD), AngioDynamics (+ 9,04 Prozent auf 6,39 USD), Sangamo Therapeutics (+ 6,31 Prozent auf 0,64 USD) und Dixie Group (+ 6,25 Prozent auf 0,94 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Century Aluminum (-7,65 Prozent auf 17,51 USD), Photronics (-6,83 Prozent auf 26,33 USD), Grupo Financiero Galicia (-6,72 Prozent auf 33,75 USD), Cutera (-6,14 Prozent auf 2,14 USD) und Garmin (-4,94 Prozent auf 162,29 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Anglo American-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 480 045 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,911 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Im NASDAQ Composite hat die Bed Bath Beyond-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Comtech Telecommunications-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,78 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

