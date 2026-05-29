NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite verbucht am Freitagmittag Gewinne

Der NASDAQ Composite wagt sich am Mittagnicht aus der Reserve.

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,16 Prozent höher bei 26 960,44 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,161 Prozent auf 26 960,84 Punkte an der Kurstafel, nach 26 917,47 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 27 094,80 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26 859,26 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,39 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.04.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 24 673,24 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Wert von 22 668,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.05.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 19 175,87 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 16,03 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 094,80 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit NetApp (+ 25,53 Prozent auf 178,75 USD), Salesforce (+ 9,25 Prozent auf 192,46 USD), Logitech (+ 8,89 Prozent auf 121,70 USD), Lifetime Brands (+ 8,36 Prozent auf 9,33 USD) und Oracle (+ 8,21 Prozent auf 220,43 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Donegal Group B (-16,45 Prozent auf 16,00 USD), American Eagle Outfitters (-13,62 Prozent auf 15,48 USD), AXT (-12,58 Prozent auf 101,14 USD), Harmonic (-10,76 Prozent auf 15,17 USD) und Cogent Communications (-9,59 Prozent auf 17,92 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 13 056 580 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,416 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,61 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at