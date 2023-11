NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester

Der NASDAQ Composite gewann schlussendlich an Wert.

Letztendlich tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2,37 Prozent stärker bei 14 094,38 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,80 Prozent höher bei 14 015,37 Punkten in den Dienstagshandel, nach 13 767,74 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 14 124,06 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 003,14 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 13 407,23 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 14.08.2023, einen Stand von 13 788,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.11.2022, lag der NASDAQ Composite noch bei 11 196,22 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 35,69 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 14 446,55 Punkte. Bei 10 265,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Arundel (+ 29,41 Prozent auf 0,22 CHF), Cutera (+ 28,16 Prozent auf 2,23 USD), QC (+ 16,67 Prozent auf 0,70 USD), Agenus (+ 16,39 Prozent auf 0,73 USD) und Nektar Therapeutics (+ 13,59 Prozent auf 0,51 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Trinity Biotech (-8,05 Prozent auf 0,40 USD), MicroStrategy (-4,93 Prozent auf 480,00 USD), Video Display (-4,76 Prozent auf 1,00 USD), EMCORE (-4,67 Prozent auf 0,41 USD) und Donegal Group B (-3,91 Prozent auf 13,04 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 17 652 262 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 2,708 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,27 erwartet. Die CRESUD-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 50,32 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at