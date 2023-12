NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels in Rot

Schlussendlich fiel der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,84 Prozent auf 14 185,49 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,953 Prozent auf 14 168,66 Punkte an der Kurstafel, nach 14 305,03 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tagestief bei 14 058,52 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 197,52 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, einen Stand von 13 478,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 14 031,81 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.12.2022, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 11 461,50 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 36,57 Prozent. Bei 14 446,55 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 265,04 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Cutera (+ 39,78 Prozent auf 2,60 USD), Sify (+ 11,92 Prozent auf 1,69 USD), ADTRAN (+ 10,51 Prozent auf 6,10 USD), Trinity Biotech (+ 8,35 Prozent auf 0,52 USD) und QC (+ 8,33 Prozent auf 0,65 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Geron (-6,53 Prozent auf 1,86 USD), Rambus (-5,92 Prozent auf 64,85 USD), Daktronics (-5,70 Prozent auf 10,25 USD), Anglo American (-3,74 Prozent auf 22,25 GBP) und BE Semiconductor Industries (-3,64 Prozent auf 136,30 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16 922 801 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,740 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2023 laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,50 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 43,43 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

