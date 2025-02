NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zum Start in der Verlustzone

Der NASDAQ Composite kann seine Vortagesgewinne am Mittwochmorgen nicht halten.

Um 16:02 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,33 Prozent schwächer bei 19 974,31 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,233 Prozent tiefer bei 19 994,50 Punkten in den Handel, nach 20 041,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 19 966,38 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20 016,52 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,579 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, bei 19 630,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.11.2024, lag der NASDAQ Composite noch bei 18 987,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, lag der NASDAQ Composite bei 15 775,65 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 3,60 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 20 118,61 Punkten. Bei 18 831,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Myriad Genetics (+ 5,18 Prozent auf 15,33 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 4,23 Prozent auf 33,30 USD), Scientific Games (+ 3,34 Prozent auf 105,03 USD), Cutera (+ 3,15 Prozent auf 0,48 USD) und Microvision (+ 3,01 Prozent auf 1,37 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Nissan Motor (-10,00 Prozent auf 2,61 USD), Intel (-6,55 Prozent auf 25,60 USD), JetBlue Airways (-5,43 Prozent auf 7,32 USD), Synopsys (-4,82 Prozent auf 499,69 USD) und Nektar Therapeutics (-4,25 Prozent auf 1,02 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 340 206 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,514 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

In diesem Jahr verzeichnet die Bed Bath Beyond-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,45 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at