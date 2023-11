NASDAQ-Handel: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,72 Prozent stärker bei 13 285,53 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,29 Prozent fester bei 13 230,49 Punkten, nach 13 061,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13 177,64 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 292,56 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ Composite bereits um 4,20 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.10.2023, lag der NASDAQ Composite bei 13 307,77 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 02.08.2023, einen Wert von 13 973,45 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.11.2022, lag der NASDAQ Composite bei 10 524,80 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 27,91 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 446,55 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 265,04 Punkten markiert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell American Bio Medica (+ 500,00 Prozent auf 0,00 USD), Park-Ohio (+ 20,64 Prozent auf 27,70 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 16,40 Prozent auf 9,30 USD), EMCORE (+ 15,03 Prozent auf 0,46 USD) und FARO Technologies (+ 14,91 Prozent auf 14,49 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Sangamo Therapeutics (-19,41 Prozent auf 0,48 USD), Omnicell (-17,57 Prozent auf 29,49 USD), LSI Industries (-12,07 Prozent auf 13,04 USD), Corcept Therapeutics (-10,72 Prozent auf 25,08 USD) und Commercial Vehicle Group (-9,67 Prozent auf 6,26 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite weist die Amazon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 540 086 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 2,518 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Im NASDAQ Composite hat die New York Community Bancorp-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 52,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

