NASDAQ-Handel So bewegt sich der NASDAQ Composite nachmittags

Der NASDAQ Composite gibt am Dienstag nach.

Um 20:03 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,53 Prozent auf 14 892,84 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,431 Prozent auf 14 908,26 Punkte an der Kurstafel, nach 14 972,76 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 15 004,35 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 864,20 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, den Wert von 14 813,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 13 567,98 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.01.2023, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 11 079,16 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 0,859 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15 063,61 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Corcept Therapeutics (+ 7,37 Prozent auf 24,91 USD), Ebix (+ 7,18 Prozent auf 2,32 USD), Geospace Technologies (+ 5,48 Prozent auf 14,81 USD), Rambus (+ 4,97 Prozent auf 69,25 USD) und EMCORE (+ 4,49 Prozent auf 0,58 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Cutera (-12,30 Prozent auf 3,28 USD), Sangamo Therapeutics (-8,73 Prozent auf 0,47 USD), Microvision (-7,41 Prozent auf 2,25 USD), Harvard Bioscience (-7,14 Prozent auf 4,55 USD) und ANSYS (-5,86 Prozent auf 326,16 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die JetBlue Airways-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 11 167 539 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,643 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Alliance Resource Partners LP-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,58 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 42,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

