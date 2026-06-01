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01.06.2026 06:31:29
Nath Industries legte Quartalsergebnis vor
Nath Industries hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei -1,09 INR. Ein Jahr zuvor waren 1,98 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 1,30 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 2,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,26 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 3,51 INR beziffert. Im Vorjahr waren 5,12 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 18,78 Prozent auf 4,91 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4,13 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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