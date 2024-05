National Company for Glass Industries Bearer informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

National Company for Glass Industries Bearer hat am 30.04.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte National Company for Glass Industries Bearer ein EPS von 0,260 SAR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,80 Prozent auf 31,6 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel hatte National Company for Glass Industries Bearer 37,1 Millionen SAR umgesetzt.

