06.11.2025 06:31:29
National Investments präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
National Investments äußerte sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 0,01 KWD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 KWD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Der Umsatz lag bei 10,5 Millionen KWD – das entspricht einem Zuwachs von 31,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,0 Millionen KWD erwirtschaftet worden.
