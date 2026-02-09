National Plastic Industries legte Quartalsergebnis vor

National Plastic Industries ließ sich am 06.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat National Plastic Industries die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

National Plastic Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,23 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,61 INR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat National Plastic Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 311,1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 273,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at