National Refinery präsentierte Quartalsergebnisse

National Refinery hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 91,31 PKR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte National Refinery -34,480 PKR je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat National Refinery 117,03 Milliarden PKR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 39,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 84,11 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at