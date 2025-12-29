|
Nationalbank tauscht Lewa-Banknoten gebührenfrei in Euro um
Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) wird im Rahmen der Einführung des Euro in Bulgarien im Jänner Lewa-Banknoten gebührenfrei in Euro umtauschen. Ausgenommen seien bulgarische Münzen, alte Banknotenserien ohne gesetzlichen Zahlungsmittelstatus sowie auch 1- und 2-Lewa-Banknoten aus der Banknotenserie des Jahres 1999, so die Notenbank am Montag in einer Aussendung. Möglich ist der Lewa-Euro-Tausch von 2. Jänner bis 2. März an den OeNB-Kassen in Wien und Innsbruck.
Pro Transaktion bzw. pro Person und Tag ist der Umtausch auf einen Betrag von 2.000 BGN (Lewa) limitiert. Der Wechselkurs wurde auf 1,95583 BGN für 1 Euro fixiert.
