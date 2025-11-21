Natural Biocon (India) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Natural Biocon (India) hat am 19.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at