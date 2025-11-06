Navigator legte Quartalsergebnis vor

Navigator hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Navigator 0,260 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 153,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 141,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at