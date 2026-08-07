NCR: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NCR hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NCR ein Ergebnis je Aktie von -0,030 USD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 523,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 21,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 666,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at