NDR Auto Components stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NDR Auto Components stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,90 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,72 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,85 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,21 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at