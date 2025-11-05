:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
05.11.2025 21:35:23
Nefertiti bust should be returned to Egypt, historians say
The opening of the Grand Egyptian Museum comes with renewed calls for the restitution of the famous Nefertiti bust, which has been in Berlin since 1913.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!