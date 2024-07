NEL-Anleger werden vor den Quartalszahlen optimistischer - NEL ASA-Aktie gibt Gas

• NEL-Aktie deutlich höher• Kursrelevante Nachrichten Mangelware• Quartalsbilanz steht in den Startlöchern

Die Aktie des Wasserstoffkonzerns NEL legt an der Börse in Oslo am Freitag zeitweise 6,96 Prozent auf 6,77 NOK zu. Nachrichten von Unternehmensseite sind Mangelware, daher dürfte die Zuversicht der Investoren andere Gründe haben.

Konkurrent Plug Power liefert Positivmeldungen

So dürfte es den positiven Nachrichten des Konkurrenten Plug Power zu verdanken sein, die die NEL-Aktie im Windschatten mitziehen. Der US-Konzern hatte zuletzt neue Meilensteine erreicht und verkündet, innerhalb von zwei Jahren habe man den Aufbau von 13 Wasserstofftankstellen in Europa abgeschlossen. Das lässt Anleger für den gesamten Wasserstoffsektor wieder Mut fassen.

Zahlen von NEL voraus

Darüber hinaus werfen NEL-Anleger bereits einen Blick auf die kommende Woche, dann nämlich werden die Norweger ihre Bücher für das abgelaufene Quartal öffnen. Erwartet wird am Markt ein Verlust von 0,071 NOK je Aktie und damit deutlich weniger als die 0,200 NOK je Anteilsschein aus dem Vorjahreszeitraum. Beim Umsatz sind die Markterwartungen aber verhalten: Nach 467 Millionen NOK bei den Erlösen im Vergleichszeitraum des Vorjahres rechnen Experten nun nur noch mit 445 Millionen NOK im aktuellen Berichtsquartal.

Am 17. Juli muss NEL also liefern, dann sollen die Quartalszahlen veröffentlicht werden. Angesichts weitgehend fehlender Erfolgsmeldungen insbesondere auf Auftragsseite dürften Anleger in der kommenden Woche bei NEL also genau hinschauen.



