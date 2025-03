NEL setzt Kursrally fort - Bernstein rechnet mit weiterem Anstieg

• Strategische Partnerschaft mit SAMSUNG E&A treibt NEL-Aktie an• Analysten sehen positive Auswirkungen auf die langfristige Entwicklung

NEL-Aktie: Höhenflug dank Samsung-Deal

Die NEL-Aktie erlebt derzeit einen bemerkenswerten Höhenflug. Nach einem bereits starken Anstieg am Vortag legte das Papier heute an der Osloer Börse letztlich weitere 11,84 Prozent auf 3,36 NOK zu. Grund für die positive Entwicklung ist die Bekanntgabe einer strategischen Partnerschaft mit dem südkoreanischen Unternehmen SAMSUNG E&A. Diese Zusammenarbeit scheint das Vertrauen der Anleger in die Zukunft von NEL nachhaltig zu stärken.

Analysten sehen positive Auswirkungen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für NEL ASA auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 4,75 NOK belassen. Zum Bernstein-Kursziel hätte die NEL-Aktie (gerechnet mit dem gestrigen Schlusskurs von 2,92 NOK) noch ein Aufwärtspotenzial von über 60 Prozent. Analyst Yoann Charenton hob in seiner Schnelleinschätzung die strategische Partnerschaft mit SAMSUNG E&A hervor. Laut Charenton wird SAMSUNG E&A künftig weltweit komplette Wasserstoffanlagenlösungen anbieten, in die die Elektrolyseure von NEL integriert sind. Diese Kooperation könnte NEL einen erheblichen Wettbewerbsvorteil verschaffen und die Marktposition des Unternehmens stärken.

Redaktion finanzen.at