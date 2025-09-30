NEL ASA Aktie
|0,19EUR
|0,00EUR
|-1,28%
WKN: A0B733 / ISIN: NO0010081235
NEL ASA Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nel von 3,00 auf 2,20 norwegischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Zwar habe er eine gewisse Belebung der Geschäftsdynamik beobachtet, dennoch stehe Wasserstoff weiterhin vor kurzfristigen Herausforderungen, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den Unternehmen Nel, Ceres, Powercell und ITM Power. Projekte würden immer wieder verzögert und nach wie vor würden nur sehr wenige endgültige Investitionsentscheidungen getroffen./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 11:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 11:35 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NEL ASA Hold
|
Unternehmen:
NEL ASA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
2,20 NKr
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
2,24 NKr
|
Abst. Kursziel*:
-1,96%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
2,14 NKr
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,71%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
