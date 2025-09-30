NEL ASA Aktie

0,19EUR
WKN: A0B733 / ISIN: NO0010081235

30.09.2025 20:13:22

NEL ASA Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nel von 3,00 auf 2,20 norwegischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Zwar habe er eine gewisse Belebung der Geschäftsdynamik beobachtet, dennoch stehe Wasserstoff weiterhin vor kurzfristigen Herausforderungen, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den Unternehmen Nel, Ceres, Powercell und ITM Power. Projekte würden immer wieder verzögert und nach wie vor würden nur sehr wenige endgültige Investitionsentscheidungen getroffen./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 11:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 11:35 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
NEL ASA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
2,20 NKr
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
2,24 NKr 		Abst. Kursziel*:
-1,96%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
2,14 NKr 		Abst. Kursziel aktuell:
2,71%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

