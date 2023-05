Nemetschek-Aktie in Rot: Goldman Sachs belässt Einstufung von Nemetschek - Baader Bank stuft ab

Der Bausoftwarehersteller Nemetschek habe besser als erwartet abgeschnitten, da Kunden wegen erwarteter Preiserhöhungen Käufe vorgezogen hätten, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dafür dürften aber das Wachstum und die Margen im zweiten Quartal schwächer ausfallen als bisher von ihm erwartet. Unter dem Strich hob Moawalla seine Ergebnisschätzungen (EPS) ein wenig an. Der Marktzyklus und die laufende Umstellung auf ein Abomodell beinhalteten aber Risiken, während die Bewertung relativ hoch sei.

Baader Bank senkt Nemetschek auf 'Reduce' - Ziel 73 Euro

Die Baader Bank hat Nemetschek nach Zahlen zum ersten Quartal von "Add" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 71 auf 73 Euro angehoben. Der Spielraum für eine höhere Bewertung der Aktien sei begrenzt, begründete Analyst Knut Woller in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Abstufung. Im zweiten Quartal werde sich das Wachstum des Entwicklers von Software für Bau und Architektur in Relation zum ersten Quartal abschwächen.

Via XETRA verlieren die Nemetschek-Aktien zeitweise 1,51 Prozent auf 67,72 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker) / MÜNCHEN (dpa-AFX Broker)