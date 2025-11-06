Nemetschek SE Un präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nemetschek SE Un hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE Un 0,070 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 342,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE Un 278,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at