NeoVolta Aktie
WKN DE: A2QL51 / ISIN: US6406551068
|
13.11.2026 21:34:24
NeoVolta Power Signs $116 Mln Master Purchase Agreement
(RTTNews) - On Friday, NeoVolta (NEOV) announced that its majority-owned subsidiary, NeoVolta Power, signed a $116 million master purchase agreement with a leading energy solutions provider.
NeoVolta Power will supply FEOC-compliant battery energy storage systems, with deliveries scheduled for 2027.
The $116 million agreement will support the company's manufacturing expansion in Pendergrass, Georgia, increase production, and strengthen its position in the growing U.S. energy storage market.
On Nasdaq, the shares are trading 1.92 percent up at $2.9050.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NeoVolta Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu NeoVolta Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NeoVolta Inc Registered Shs
|2,88
|13,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Negativer Wochenausklang -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.