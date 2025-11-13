Nepon veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nepon hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 56,32 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 13,96 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Nepon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,09 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at