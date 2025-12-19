Neptune Insurance a Aktie

Neptune Insurance a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41EJX / ISIN: US64073B1035

19.12.2025 13:14:04

Neptune Insurance IPO: CFO Loads Up on Another $2.4 Million Worth of Shares

James Steiner, CFO and secretary of Neptune Insurance Holdings (NYSE:NP), executed an open-market purchase of 119,050 shares of the company on Oct. 2, 2025; the shares were acquired at $20 per share, according to the SEC Form 4 filed Nov. 14.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($20.00); post-transaction value based on October 2, 2025 market close ($20.00).Neptune Insurance Holdings is a technology-focused managing general agent specializing in flood and parametric insurance products. The company utilizes advanced data analytics, artificial intelligence, and machine learning to streamline underwriting and policy management, enabling efficient scale with a lean workforce. By focusing on distribution and technology rather than risk retention, Neptune Insurance Holdings delivers a capital-light, scalable business model that differentiates it within the insurance technology sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel

Neptune Insurance Holdings Inc Registered Shs -A- 28,17 -3,89% Neptune Insurance Holdings Inc Registered Shs -A-

