Nestlé-Aktie gibt nach: Anna Manz wird neue Nestlé-CFO

Sie werde Nachfolgerin von Francois-Xavier Roger, der sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen will.

Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern teilte mit, dass Manz die Nachfolge antreten wird, sobald sie von ihren derzeitigen Aufgaben als Chief Financial Officer der London Stock Exchange Group entbunden ist. Dort hatte sie ihren Rücktritt vor wenigen Tagen angekündigt, wobei die LSE davon sprach, dass Manz ihren Vertrag erfüllen und das Unternehmen im Mai 2024 verlassen werde.

Roger wird im Amt bleiben, bis seine Nachfolgerin ihre Aufgabe antritt, so Nestlé. "Anna hat ihre Karriere damit verbracht, Unternehmen zu vergrößern und die operative Effizienz zu verbessern", sagte Nestlé-Chef Mark Schneider. "Ihre profunde Kenntnis der Konsumgüterindustrie in Verbindung mit ihrer umfassenden Erfahrung in vielen Unternehmensfunktionen machen sie zu einer einzigartigen Besetzung, um Nestlé in die nächste Phase der Wertschöpfung zu führen."

RBC hebt Ziel für Nestle auf 98 Franken - "Underperform"

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nestle von 95 auf 98 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Er gehe davon aus, dass der Lebensmittelhersteller das angestrebte Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich erreichen werde, wobei aber schon das untere Ende der Zielspanne von vier bis sechs Prozent aus eigener Kraft mittel- bis langfristig ambitioniert erscheine, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch das Margenziel von 17,5 bis 18,5 Prozent sei ehrgeizig.

Nestlé-Aktien verlieren an der SIX zeitweise 2,48 Prozent auf 109,28 Franken.

ZÜRICH / NEW YORK (Dow Jones / dpa-AFX)