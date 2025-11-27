27.11.2025 06:31:28

NetApp legte Quartalsergebnis vor

NetApp hat am 25.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,42 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,70 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,66 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Wegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: Moderat positive Vorgaben für den ATX -- DAX dürfte wenig verändert starten -- Asiens Börsen höher
Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich vorbörslich wenig Bewegung ab. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.
