Asiens Börsen in Rot

An den Märkten in Asien geht es am Dienstag nach unten.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt notierte am Montag mit leicht positiver Tendenz.

Der ATX startete am Morgen knapp im Plus. Im Anschluss baute er seine Gewinne weiter aus, gab einen Teil davon im Verlauf jedoch wieder ab und beendete den Handel 0,17 Prozent höher bei 5.763,77 Punkten.

Marktbeobachter verwiesen auf Unterstützung von der Nachricht der US-amerikanischen Nachrichten-Website Axios, dass der Iran den Vereinigten Staaten ein neues Angebot für die Öffnung der Meeresstraße von Hormuz vorgeschlagen hat. Zudem befindet sich der iranische Außenminister Abbas Araqchi für Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über ein Ende des Iran-Krieges in Sankt Petersburg. Die iranische Nachrichtenagentur ISNA berichtete, bei Araqchis Gesprächen mit russischen Regierungsvertretern gehe es um "den Stand der Verhandlungen, die Waffenruhe und damit zusammenhängende Entwicklungen".

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich weiterhin sehr dünn. Datenseitig hat es die verkürzte Handelswoche in sich, hieß es in dem Helaba-Kommentar. Es finden sich wichtige Konjunktur- und Inflationszahlen sowie zahlreiche Notenbanksitzungen auf der Agenda. Den Reigen der Zentralbanksitzungen mit ihren Zinsentscheidungen eröffnet die Bank of Japan am Dienstag. Am Mittwoch folgen die Notenbanken aus den USA (Fed) und Kanada. Für Donnerstag sind dann die Sitzungen der Europäischen Zentralbank und der Bank of England anberaumt.

Bei der Fed zeichne sich eine unveränderte Zinspolitik ab, schrieben die Experten der Helaba. Etwas anders ist die Situation den Experten zufolge bei der EZB, die wegen der Verfehlung des Inflationsziels zunehmend unter Druck gerate. Handlungsbereitschaft werde zwar signalisiert, viele Notenbank-Vertreter wollten aber nicht voreilig sein und zunächst weitere Daten abwarten.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt hielten sich zum Wochenstart zurück.

Der DAX startete etwas fester in die Sitzung. Anschließend baute er seine Gewinne aus, im Verlauf gab er diese jedoch wieder ab und beendete den Handel 0,19 Prozent tiefer bei 24.083,53 Punkten.

Laut dem US-Nachrichtenportal Axios schlug der Iran den Vereinigten Staaten ein neues Angebot für die Öffnung der für den globalen Öltransport wichtigen Meeresstraße von Hormus vor.

Am Wochenende waren die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs wieder ins Stocken geraten. US-Präsident Donald Trump hatte eine angekündigte Reise seiner Unterhändler nach Pakistan am Samstag kurzfristig abgesagt - zum zweiten Mal in einer Woche.

"Die Anleger setzen auf ein Ende des Irankriegs, auf starke Quartalszahlen, die auf die Resilienz der Unternehmen trotz hoher Energiepreise hindeuten, und auf Notenbanken, die den Inflationsschub als vorübergehend ansehen und nicht an der Zinsschraube drehen", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich nach den jüngsten Rekorden am Montag uneinheitlich.

Der Dow Jones schloss 0,13 Prozent tiefer bei 49.168,28 Punkten.

Der NASDAQ Composite ging daneben 0,20 Prozent höher bei 24.887,10 Zählern in den Feierabend.

Zu Beginn einer Woche, die neben dem Iran-Krieg auch in puncto Geldpolitik und Berichtssaison wegweisend werden könnte, warteten die Anleger zunächst einmal ab. Es besteht zwar weiter Hoffnung auf eine Öffnung der Strasse von Hormus, ein diplomatischer Durchbruch ist jedoch über das Wochenende ausgeblieben.

US-Präsident Donald Trump hatte am Samstag eine angekündigte Reise seiner Unterhändler nach Pakistan am Samstag kurzfristig abgesagt - zum zweiten Mal in einer Woche. Er begründete dies auch mit einem inakzeptablen Vorschlag des Irans. Laut dem US-Nachrichtenportal Axios hatte dieser den Vereinigten Staaten ein neues Angebot für eine Öffnung der Strasse von Hormus vorgelegt. Anleger bleiben aber auch am Ölmarkt skeptisch.

ASIEN

Die asiatischen Börsen geben am Dienstag nach.

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 0,91 Prozent tiefer bei 59.989,38 Punkten, nachdem er am Vortag erstmals in seiner Geschichte die 60.000-Punkte-Marke geknackt hatte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 0,13 Prozent auf 4.080,87 Einheiten.

In Hongkong fällt der Hang Seng unterdessen 0,7 Prozent auf 25.744,41 Zähler.

Übergeordnet dämpfen der Iran-Krieg und der wieder gestiegene Ölpreis die Stimmung. Brent-Öl kostet fast 110 Dollar, ungeachtet eines neuen Angebots des Iran, unter Bedingungen die Blockade der Strasse von Hormus zu beenden. Wie erwartet hat die die Bank of Japan (BoJ) den Leitzins unverändert belassen, zugleich aber Zinserhöhungen in Aussicht gestellt für den Fall, dass sich die heimische Wirtschaft im Einklang mit ihren Prognosen entwickelt. Auch hoben die Notenbanker ihre Inflationsprognose an. Technologiewerte stehen in der Region meist unter Druck. Händler verweisen auf einen Bericht des Wall Street Journal, der Zweifel an der Monetarisierung von KI-Investitionen befeuere. Dem Bericht zufolge hat OpenAI die eigenen Umsatz- und Nutzerziele verfehlt. Das habe bei Führungskräften des Unternehmens Befürchtungen geweckt, die massiven Ausgaben für Rechenzentren möglicherweise nicht mehr tragen zu können. Auch ein möglicher Börsengang könnte dadurch in Frage gestellt werden.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX